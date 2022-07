Noel Aseko kommt aus Berlin Die Bayern holen "absolutes Top-Talent" nach München

Den Transfer von Noel Aseko gaben die Bayern am Mittwoch via Twitter bekannt. "Servus Noel!" lautete die traditionelle Begrüßung für den defensiven Mittelfeldspieler, der an der Isar einen Dreijahresvertrag unterschrieben hat. Aseko kam in 15 Partien zuletzt auf acht Assists, was ihn zu einem der besten Vorbereiter in seiner Liga machte.

Entsprechend groß ist die Freude beim FCB über den gelungenen Deal. "Wir haben Noel schon lange auf unserem Radar. Er ist in seinem Jahrgang und auf seiner Position ein absolutes Top-Talent", bestätigte Campus-Chef Jochen Sauer (49). "Umso glücklicher sind wir, ihn von unserem Weiterentwicklungs-Konzept beim FC Bayern überzeugt zu haben."