Dominoeffekt könnte Benjamin Pavard zu Manchester United spülen

Manchester United will sich zur neuen Saison unbedingt auf der Rechtsverteidiger-Position verstärken. Dabei könnte Benjamin Pavard vom FC Bayern in den nächsten Wochen wieder ein ernsthaftes Thema werden.

Dabei ist Jeremie Frimpong zunächst aber das Topziel von Manchester United, berichtet das Portal Football Insider. Bei dem 22-Jährigen von Bayern Leverkusen befinde sich der englische Rekordmeister sogar in der Pole Position.

Für etwa 45 Millionen Euro werde United in den kommenden Wochen versuchen, Frimpong unter Vertrag zu nehmen. Auch der FC Bayern soll konkretes Interesse an dem aufstrebenden Niederländer signalisieren, so dass es bei den Personalien zu einer Art Dominoeffekt kommen könnte.

Sollte sich Frimpong etwa für die Bayern entscheiden, dürfte Pavard den Klub verlassen – und könnte so wieder ernsthaft ein Kandidat bei United werden. Der FC Barcelona gilt ebenfalls als Pavard-Interessent. Aufgrund der wirtschaftlichen Schieflage ist aber nicht mit einem konkreten Transferversuch zu rechnen.