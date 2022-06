FC Bayern Duo aus der Premier League sichtet Marc Roca



Andre Oechsner

Der FC Bayern und Marc Roca werden sich voraussichtlich noch in diesem Sommer trennen. Die Liste an Interessenten wird immer länger, zwei Klubs aus der Premier League finden Gefallen an dem Mittelfeldspieler. App laden

Foto: / Getty Images

Zwei Jahre hat es Marc Roca verpasst, sich beim FC Bayern in den Vordergrund zu drängen. Nun scheint alles auf eine vorzeitige Trennung noch in diesem Sommer hinauszulaufen. Ihre Fühler ausstrecken sollen The Athletic zufolge Leeds United und West Ham United aus der Premier League. Roca war im Sommer 2020 von seinem Jugendklub Espanyol Barcelona in die bayrische Landeshauptstadt gewechselt. Der Transfer ist ein persönliches Projekt von Hasan Salihamidzic, der Münchner Sportvorstand wollte Roca unbedingt holen. In der abgelaufenen Saison konnte der 25-Jährige einmal mehr nicht auf sich aufmerksam machen und kam lediglich auf 13 Pflichtspiele mit ernüchternden 455 Einsatzminuten. "Ich fühle mich sehr wohl und würde gerne noch viele Jahre hier sein", sagte Roca im Februar. Sein Wunsch wird wohl nicht in Erfüllung gehen.