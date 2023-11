Max Eberl auf dem Sprung zum FC Bayern? Bosse wundern sich

Die Gerüchte um den FC Bayern erstrecken sich nicht nur auf den Spielermarkt. Auch auf Führungsebene kursierten zahlreiche Spekulationen – dabei geht es vor allem um Max Eberl. Der ehemalige Sport-Geschäftsführer von RB Leipzig wurde Ende September überraschend bei den Sachsen entlassen.

Als Grund wurde "fehlendes Commitment" angegeben. Umgehend nach der Entlassung wurde der 50-Jährige mit einem Engagement beim FC Bayern in Verbindung gebracht. Kürzlich berichtete Sky, dass man sich intern auf Eberl festgelegt habe und ein Transfer näher rückt.

Eberl-Transfer doch noch nicht vor Abschluss?

Wie der Kicker nun am Donnerstag schreibt, sei man an der Säbener Straße "stark verwundert" über die Berichte. Ebenso überrascht seien die Bayern-Bosse über Berichte, dass die Verpflichtung eines neuen Sportvorstandes indirekt auch mit einem Aus von Marketingvorstand Andreas Jung im Sommer 2024 in Zusammenhang stünde. Beides treffe nicht zu, so das Fachblatt.