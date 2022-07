FC Bayern "Keine Einbahnstraße": Rechtsexperte greift Robert Lewandowski an

Robert Lewandowski machte in den letzten Wochen mehr als deutlich, dass er keine weitere Minute mehr für den FC Bayern spielen möchte. Diese Aussage stellt einen Affront für Sportrechtsexperten Thomas Summerer dar.

Der Verein halte aufgrund des gültigen Kontrakts ohnehin alle Zügel in der Hand. Summerer machte deshalb auf das in Deutschland gelte Recht aufmerksam: "Laut FC Bayern München hat Lewandowski noch einen Arbeitsvertrag mit fester Laufzeit bis Mitte 2023. Mangels Ausstiegsklausel hat er diesen zu erfüllen, ohne Wenn und Aber."

"Spielt er absichtlich schlecht, schadet er sich selbst und seinem guten Ruf." Letzteres hat durch die öffentlich geäußerten Wechselabsichten gewiss schon erheblichen Schaden genommen.

Der FC Bayern soll sich nach Lewandowskis Aussagen und der Verpflichtung von Sadio Mane offener in Bezug auf den Verkauf des Polen zeigen. Lewys Wunschverein, der FC Barcelona, ist laut Marca außerdem bereit, die geförderte Ablöse in Höhe von 50 Mio. Euro, plus Boni, zu bezahlen.