Mathys Tel widersteht England-Verlockung - Bayern-Juwel in der Warteschleife

Mathys Tel wird die Bayern auch in der kommenden Transferperiode nicht verlassen. Zwar locken Premier-League-Vereine, die dem Bayern-Stürmer mehr Spielzeit versprechen, doch der Youngster scheint unbedingt beim deutschen Rekordmeister bleiben zu wollen.

Das bestätigt ein aktueller Bericht der TZ. Die Münchener Zeitung berichtet von Tels Ziel sich in München durchzusetzen. Hierbei greift der 18-jährige Franzose sogar auf einen Personal-Coach zurück, der in Abstimmung mit den Bayern-Coachingstaff, bis zu zweimal im Monat mit Tel arbeitet.

Tel will sich durchsetzen

Julien Lugier ist schon seit fünf Jahren an Tels Seite und arbeitet mit dem an Youngstar an Kopfballspiel, Abschluss und Ballkontrolle, schreibt das Blatt weiter. Tel ist schon seit längerem als äußerst engagiertes Talent bekannt.

Vom Franzosen hört man keine öffentlichen Forderungen nach mehr Spielzeit, geschweige denn Kritik an seinem Verein oder Trainer. Der Mittelstürmer ist ein Gegenentwurf zu einigen Spielern seiner Altersklasse, die mit den Füßen scharen, wenn sie nicht immer so zum Zuge kommen, wie erwünscht.

Mathys Tel - Foto: ph.FAB / Shutterstock.com

Hingegen möchte Tel seinen Trainer Thomas Tuchel mit Fleiß und Engagement schon bald davon überzeugen, ihn häufiger einzusetzen. Gut möglich aber, dass der U21-Nationalspieler noch etwas warten muss.

Tels Konkurrenten spielen stark

Im Sturmzentrum ist Torjäger Harry Kane gesetzt, auf den Außen geben der überragende Leroy Sane und der bislang von Verletzungen verschonte Kingsley Coman den Ton an. In der Hinterhand hat Thomas Tuchel noch Serge Gnabry.

Und auf der Position hinter der Spitze, auf der Tel auch agieren könnte, hat Jamal Musiala die Nase vorn. Solange Tel also keine Stammkraft ist, werden die Gerüchte um den Bayern-Abgang wohl anhalten.

Verwendete Quellen

tz