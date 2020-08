Christian Früchtl geht : FC Bayern: Ein Torhüter weg – Wechsel in die 2. Bundesliga

Beim FC Bayern herrscht ein Überangebot an Torhütern vor, das sich schon in Kürze um eine Personalie verringern wird. Einen der ambitionierten Ballschnapper zieht es auf Leihbasis in die 2. Bundesliga.

Mit Manuel Neuer, Alexander Nübel, Sven Ulreich, Christian Früchtl und Ron-Thorben Hoffmann ist der FC Bayern aus ökonomischer Sicht zu breit auf der Torhüter-Position aufgestellt. Deshalb wird Früchtl den deutschen Rekordmeister demnächst verlassen.

Laut BILD schnappt sich Zweitligist 1. FC Nürnberg den ambitionierten 23-Jährigen, der seit sechs Jahren Bälle an der Säbener Straße fängt. Früchtl weilte am Dienstag am Valznerweiher und soll bereits am Donnerstag mit der Mannschaft trainieren.

Wie lange das Leihgeschäft ausgelegt sein wird, ist dagegen nicht klar ersichtlich. Früchtls Vertrag besitzt noch bis 2022 Gültigkeit. Für eine zweijährige Ausleihe müsste dieser erst mal verlängert werden.