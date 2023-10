England-Legende schwärmt von Jamal Musiala: "Noch eleganter als Kaka"

Jamal Musiala ist bereits in jungen Jahren einer der Gesichter des FC Bayern. Auch auf der Insel ist das bekannt. England-Legende Rio Ferdinand schwärmt in den höchsten Tönen von dem Youngster – und äußert Unverständnis gegenüber dem FC Chelsea und dem englischen Verband.

Jamal Musiala sorgt in der Bundesliga schon seit Längerem für Furore. Bereits in seinen jungen Jahren zählt der 20-Jährige zu den Leistungsträgern des FC Bayern. Auch England-Legende Rio Ferdinand, der in seiner aktiven Zeit zuvorderst bei Manchester United zur Ikone reifte, ist voll des Lobes für den Youngster der Münchener.

In einem Interview mit der britischen Plattform Rising Ballers geriet er jüngst ins Schwärmen: "Dieser Typ ist nicht von dieser Welt", adelte er Musiala und fuhr fort: "Sein Potenzial ist riesig, genauso hoch wie bei Jude Bellingham. Musiala ist ein verrücktes Talent."

Ferdinand äußert Unverständnis für den FC Chelsea und englischen Verband

Seine Jugend verbrachte Musiala teilweise in England, war unter anderem für den FC Chelsea aktiv. Neben der deutschen besitzt er auch die englische Staatsbürgerschaft und hätte somit auch für die englische Nationalmannschaft auflaufen können. Obwohl er in diversen englischen U-Nationalmannschaften kickte, entschied er sich letztlich für das deutsche A-Nationalteam. Das stößt bei Ferdinand auf Unverständnis. "Ich weiß nicht, wie England ihn gehen lassen konnte, wie Chelsea ihn gehen lassen konnte", fragt er sich.