Bayern-Leihgabe Arijon Ibrahimovic: Die Würfel sind gefallen

Arijon Ibrahimovic überzeugt in der Serie A - Foto: / Getty Images

Arijon Ibrahimovic (17) gilt als großes Nachwuchstalent des FC Bayern. Um mehr Spielpraxis zu sammeln, wurde der Offensivspieler am letzten Transfertag im Sommer nach Italien verliehen. Nun soll sein Leihverein Frosinone Calcio eine Entscheidung getroffen haben, wie es nach der Leihe weitergeht.

Kurz vor Schluss des Transferfensters im Sommer wurde Arijon Ibrahimovic vom FC Bayern an Frosinone Calcio verliehen, um in Italien mehr Spielpraxis auf Erstliganiveau zu sammeln. Das klappt bislang sehr gut. In fünf Spielen für das Serie-A-Team steuerte der Flügelspieler drei Torbeteiligungen bei.

Nun soll sich der Klub dazu entschieden haben, Ibrahimovic auch über seine Leihe hinaus halten zu wollen. Das vermeldet Transferexperte Fabrizio Romano auf X (vormals Twitter). Der 17-Jährige hat beim deutschen Rekordmeister, wo er seit 2018 in der Jugend spielte, noch einen Vertrag bis 2025.

Bayern hat sich Rückkaufoption gesichert

Allerdings hat sich Frosinone Romano zufolge eine Kaufoption über 3,5 Millionen Euro gesichert, die man im Sommer gerne ziehen möchte, heißt es. Allerdings würde das nicht gleichbedeutend mit einem endgültigen Abschied von Ibrahimovic aus München sein.

Dank zweier Rückkaufklauseln könnte der deutsche Rekordmeister den Youngster erneut fest an sich binden. Holen die Münchner Ibrahimovic noch im Verlauf des Jahres 2024 zurück, sollen elf Millionen Euro fällig sein. Schlagen die Bayern erst ein Jahr später zu, steigt die Ablösesumme wohl auf immerhin 15 Millionen Euro.

Zu große Konkurrenz im Bayern-Kader

Bislang schaffte es der talentierte Offensivspieler bei den Bayern nicht nachhaltig in die Profi-Mannschaft. Zwar gab er im Februar 2023 unter dem damaligen Trainer Julian Nagelsmann sein Debüt, mehr Einsätze kamen seitdem aber nicht hinzu.

Anders sah es bei der U19 des Rekordmeisters aus, dort erzielte er in 31 Spielen starke 20 Tore und bereitete weitere 15 Treffer vor. Angesichts der großen Konkurrenz im Profi-Kader des FCB scheint ein Wechsel die Aussichten auf Spielzeit für Ibrahimovic allerdings deutlich zu steigern.

Verwendete Quellen

Fabrizio Romano