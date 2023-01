Entscheidung gefallen! So geht es mit Ryan Gravenberch weiter

Wie Sky-Reporter Florian Plettenberg in Erfahrung gebracht hat, lässt der deutsche Rekordmeister Gravenberch in der Winter-Transferperiode nicht ziehen. Die Klub-Bosse haben weiterhin großes Vertrauen in den 20-Jährigen. Eine Ausleihe komme ebenso wenig wie ein Transfer infrage.

Bayern zahlte 18 Millionen Ablöse an Ajax Amsterdam

Für Gravenberch legte der FC Bayern im Juli 18 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch von Ajax. Bisher kommt der Mittelfeldspieler aber nur sehr dosiert zum Einsatz. In der Bundesliga zählt seine Statistik bisher nur Jokereinsätze, noch nie stand er in der Startelf.

Auf elf Teilzeit-Einsätze verteilen sich lediglich 221 Spielminuten. Immerhin durfte das Supertalent in der Champions League zweimal von Beginn an ran. In der ersten Runde beim 5:0-Erfolg über Viktoria Köln trug er sich bisher zum einzigen Mal in die Torschützenliste ein.