Erik ten Hag: Darum wurde der FC Bayern doch noch Deutscher Meister

In einem Herzschlagfinale war es am Ende doch wieder der FC Bayern, der sich zum Bundesliga-Meister krönte. Für Erik ten Hag kommt das nicht überraschend.

Ob Erik ten Hag den letzten Spieltag der Bundesliga live verfolgt und damit mitangesehen hat, wie sich der FC Bayern zum elften Mal in Folge zum Meister krönte, ist nicht überliefert. Befragt wird er dazu aber trotzdem.

"Wir sprechen darüber, warum die Bayern immer Meister werden. Warum wohl?", fragt ten Hag im Interview mit der Times rein hypothetisch. "Weil sie an den Sieg glauben. Es geht um die Mannschaft, das Team, die Zusammenarbeit und niemand ist wichtiger als die Mannschaft. Sie sind belastbar, sie gehen mit Rückschlägen um und kämpfen bis zum Schluss."

Erzrivale Borussia Dortmund hatte die Bundesliga-Meisterschaft in der eigenen Hand, kam im Heimspiel gegen Mainz allerdings nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Die Bayern holten durch ein 2:1 in Köln dann zum elften Mal in Folge die Meisterschaft.