FC Bayern : "Es war ein Fehler": U21-Held Karim Adeyemi kartet gegen FC Bayern nach

Karim Adeyemi gehörte einst dem Nachwuchs des FC Bayern an, doch im Alter von zehn Jahren zeigten ihm die Verantwortlichen die Tür. Neun Jahre später blickt der heute 19-Jährige als U21-Europameister auf diese Geschichte zurück.

"Ich war damals noch ein Kind und nicht der Ruhigste. Das hat Bayern gestört und sie haben mich aussortiert", sagt Adeyemi gegenüber der Bild-Zeitung. Als gerechtfertigt hält er den damaligen Rauswurf bis heute nicht: "Ich glaube nicht, dass ich ein Disziplin-Problem hatte, vielleicht war ich ein kleiner Rabauke und etwas hibbelig."

Adeyemi zog es schließlich in den Nachwuchs der SpVgg Unterhaching und wechselte von dort 2018 für die stolze Summe von über drei Millionen Euro zu RB Salzburg. In der vor Kurzem geendeten Saison gelang Adeyemi der Durchbruch bei Österreichs Serienmeister: In 29 Bundesliga-Spielen gelangen ihm 16 direkte Torbeteiligungen, dreimal durfte er in der Champions League ran.