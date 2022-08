Bundesliga "Wird noch was passieren": Sebastian Kehl kündigt BVB-Transfer an

Der U21-Europameister verletzte sich im gestrigen Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen (1:0) am linken Knöchel. Dies geschah in der siebten Minute. Adeyemi biss nach einer Behandlungspause noch einmal auf die Zähne, musste in der 23. Spielminute dann jedoch ausgewechselt werden.

"Es wird wohl noch etwas passieren. Ich denke, zeitnah", erklärte Kehl und fügte optimistisch hinzu: "Das, was wir machen, wird passen." Der Nachfolger von Michael Zorc (59) machte in diesem Sommer mit einer Reihe spektakulärer Transfers auf sich aufmerksam. Einen weiteren Pfeil scheint der frühere Mittelfeldspieler noch im Köcher zu haben.

In den Medien werden seit geraumer Zeit einige potenzielle Neuzugänge gehandelt. Die heißeste Spur führt aktuell zum 1. FC Köln. Wie Sport1 berichtet, ist der Deal mit Anthony Modeste (34) so gut wie in trockenen Tüchern. Zwischen vier bis fünf Millionen Euro will Dortmund an die Geißböcke überweisen. Der Spieler hat seine Zustimmung indes erteilt.