FC Bayern : Ex-Manager sicher: Van Gaal der Architekt der Bayern-Dominanz

Foto: AGIF / Shutterstock.com



Kevin Richau Der FC Bayern München steuert in diesem Jahr auf die zehnte deutsche Meisterschaft in Folge zu. Der Beginn dieser Vorherrschaft wird häufig mit der Anstellung von Pep Guardiola im Jahr 2013 in Verbindung gebracht. Ein ehemaliger Verantwortlicher der Münchener verortet den Startschuss jedoch noch etwas früher.

Für Christian Nerlinger, der von 2009 bis 2012 als Sportdirektor an der Säbener Straße agierte, ist Louis van Gaal der Architekt der anhaltenden Bayern-Dominanz. "Ich sehe van Gaal als einen wichtigen Ausgangspunkt für das, was in den letzten zehn Jahren bei Bayern passiert ist", erklärte der ehemalige Mittelfeldspieler gegenüber The Athletic. Van Gaal fand, als er 2009 seine Stelle antrat, einen Scherbenhaufen vor. "Als er übernommen hat, hatte der Verein große Schwierigkeiten", erinnert sich Nerlinger. "Im Jahr zuvor haben wir in Barcelona 0:4 verloren, es hätten auch zehn (Gegentore; d. Red.) sein können."

Mehr zum Thema Jagd auf Bayern-Juwel Paul Wanner ist eröffnet

Die Vorsaison ging auf die Kappe von Jürgen Klinsmann, dem die Bayern-Bosse in der Saison 2008/2009 das Vertrauen schenkten. Das Projekt scheiterte krachend, der Schwabe wurde im April nach anhaltend schlechten Resultaten entlassen.

Foto: YiAN Kourt / Shutterstock.com