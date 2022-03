"Er fehlt zu oft" : Erling Haaland: Ex-Bayern-Manager würde ihn nicht holen

Der Norweger verpasste beim BVB im November des letzten und im Februar dieses Jahres verletzungsbedingt zwölf Partien. In dieser Zeit verpasste man nicht nur den Anschluss an die Tabellenspitze in der Bundesliga. Borussia Dortmund schied im November nach zwei Niederlagen in der Champions League aus dem Wettbewerb aus. Im Februar verabschiedeten sich die Schwarz-Gelben außerdem nach zwei schlechten Auftritten gegen die Glasgow Rangers aus der Europa League.

Christian Nerlinger fragt deshalb nicht unbegründet: "Welchen Preis ist man also bereit zu zahlen für einen Spieler, der womöglich in den entscheidenden Wochen im Jahr ausfällt?" Die Bayern sollte sich viel eher um seine jetzige Tormaschine bemühen. "Für Lewandowski hingegen würde ich noch viele Jahre den roten Teppich ausfahren. Er ist der Wahnsinn."