Rauswurf droht! Arturo Vidal spielt auf Bewährung

Flamengo-Coach Vitor Pereira (54) nahm seinen Profi nach der Partie in Schutz. "Die Unzufriedenheit des ein oder anderen Spielers ist etwas ganz Natürliches, denn wir müssen Entscheidungen auf der Grundlage unserer Analysen und unserer Vorstellung von den Spielern treffen, die der Mannschaft im Moment am meisten helfen können."

Am 2. Februar schmorrte Vidal im Ligaspiel gegen den Boavista SC (1:0) während der gesamten Spielzeit auf der Bank. Als ihm bewusst wurde, dass es zu keiner Einwechslung mehr kommen würde, warf der Heißsporn Fußballschuhe und Wasserflasche vor Wut auf den Boden.

Erst im Juli des vergangenen Jahres heuerte Vidal bei Flamengo Rio de Janeiro an. Völlig zufrieden scheint der Mittelfeldspieler, der in der Bundesliga für den FC Bayern und Bayer Leverkusen kickte und außerdem bei Juventus Turin, Inter Mailand und dem FC Barcelona unter Vertrag stand, aber nicht mehr zu sein.

Arturo Vidal bittet öffentlich um Entschuldigung

Für seinen neuen Arbeitgeber kommt Vidal in dieser Saison nur auf zwei Kurzeinsätze, was seinen Frust teilweise erklärt. Vor dem Match gegen Boavista stand er dreimal in Folge nicht einmal im Kader. Seinen Fehler hat der Chile inzwischen aber eingesehen.

Vidal warb auf Social Media nur einen Tag nach seinem Ausraster indes bereits um Vergebung. "Zuallererst möchte ich mich für meine Reaktion während des gestrigen Spiels entschuldigen,als ich nicht aufs Spielfeld kam." Er sei es einfach gewöhnt, regelmäßig zu spielen. "Aber ich weiß, dass mich mein Temperament manchmal überwältigt."

Trotz gezeigter Reue bleibt der Vorfall gegen Boavista für Vidal nicht folgenlos. Seine Vorgesetzten ziehen ihm für seinen Wutausbruch laut GloboEsporte zehn Prozent vom nächsten Gehalt ab. Darüber hinaus ist der Mittelfeldspieler fortan auf Bewährung. Beim nächsten Vergehen darf der Hitzkopf seine Koffer packen.

