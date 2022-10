Ex-Bayern-Star Franck Ribery bald auf der Trainerbank?

Davide Nicola steht dem sehr offen gegenüber, Franck Ribery in seinem Trainerteam zu implementieren. Während einer Medienrunde äußert sich der Chefcoach der US Salernitana arg interessiert.

"Ribery als Teil des Trainerstabs? Wir haben ihn gefragt, mal sehen", so Nicola. "Er hat einen so hohen Status, dass er jede Rolle spielen kann. Unser Präsident wird entscheiden, aber ich habe ihn gebeten, ihn in der Nähe zu halten. Aber unter uns gesagt, wir werden uns anhören, was er zu sagen hat."

Vor wenigen Tagen war bekanntgeworden, dass Ribery Salernitana um die Auflösung der noch bis 2023 datierten Zusammenarbeit gebeten hat. Aufgrund von anhaltenden körperlichen Problemen möchte der inzwischen 39-Jährige seine Karriere per sofort beenden.