FC Bayern : Ex-Bayern-Stürmer Douglas Costa zieht es zu LA Galaxy

Douglas Costa schlägt ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. Der ehemalige Stürmer des FC Bayern steht unmittelbar vor dem Wechsel in die Vereinigten Staaten. Mit den Los Angeles Galaxy soll schon alles klar sein.

Die nordamerikanische Major League Soccer darf in Kürze den nächsten Starfußballer empfangen. Douglas Costa befindet sich bereits auf dem Weg in die USA, um seinen Wechsel zu den Los Angeles Galaxy abzuschließen.

Seit Mai vergangenen Jahres spielt Costa übergangsweise in seiner brasilianischen Heimat bei Gremio Porto Alegre, das er nach dem Abstieg nicht erhalten bleiben wird. Zuvor war der inzwischen 31-Jährige erneut von Juventus Turin an den FC Bayern ausgeliehen worden.

Es wird davon ausgegangen, dass LA Galaxy Costa noch in dieser Woche offiziell vorstellen wird. Die MLS ist daher in Erwartung des nächsten Transferhammers. Xherdan Shaqiri steht unmittelbar vor dem Wechsel in die USA, Chicago Fire dürfte den Schweizer Nationalspieler ebenfalls noch in dieser Woche präsentieren.