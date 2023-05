Ex-Bundesliga-Star Ã¼berzeugt: FC Bayern wÃ¤re mit Manuel Neuer klar Meister geworden

Der FC Bayern hat es einen Spieltag vor Schluss nicht mehr in den eigenen Händen, Meister der Bundesliga zu werden. Hätte sich Manuel Neuer nicht so schwer verletzt, wäre die aktuelle Kampagne wieder klar zu Münchner Gunsten ausgegangen, meint Hans Sarpei.

Die Meldung über die Verletzung von Manuel Neuer verbreitete sich Mitte Dezember in der Community des FC Bayern in Windeseile. Beim Skitourengehen hatte sich die Nummer 1 den Unterschenkel gebrochen und fällt seitdem aus.

"Wenn Manuel Neuer die ganze Zeit über im Tor gewesen wäre, dann wäre Bayern klar Meister geworden", stellt Hans Sarpei bei der ran Bundesliga Webshow eine These auf. "Er hat eine ganz andere Präsenz und ist der Leader, der dem Team fehlt."

Es sei schlicht ein anderes Gefühl, wenn man auf dem Platz stehe und wisse, dass dort Neuer hinter einem ist. Als Kritik an Yann Sommer, der im Januar für etwa acht Millionen Euro vom Ligakonkurrenten Gladbach geholt wurde, solle das allerdings nicht verstanden werden, drückt Sarpei nach. "Er hatte das Pech, in eine Mannschaft zu kommen, die nicht gefestigt war. Jeder einzelne macht so gravierende Fehler, die er dann ausbügeln muss."