Ex-Mitspieler legt FC Bayern Transfer von Juve-Star Chiesa nah

In der Vergangenheit wurde Federico Chiesa (26) mehrfach mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. So auch letzten Sommer, doch bisher kam ein Transfer nie zustande. Ein ehemaliger Mitspieler des Offensivspielers legte dem deutschen Rekordmeister nun eine Verpflichtung Chiesas nah.

Federico Chiesa wird in Italien trotz seines bereits fortgeschrittenen Alters riesiges Talent nachgesagt. Zahlreiche Verletzungen warfen den italienischen Nationalspieler allerdings immer wieder zurück. Dennoch gibt es häufig Spekulationen um die Zukunft des Flügelspielers – auch mit den FC Bayern wurde er mehrfach in Verbindung gebracht.

Einer, der sehr überzeugt von Chiesa zu sein scheint ist sein ehemaliger Mitspieler Giorgio Chiellini (39). In einer Videobotschaft lobte er ihn in den höchsten Tönen: "Chiesa ist ein Spieler, der in jedem großen Team in Europa spielen kann." Auch bei den Bayern könnte Chiellini sich Chiesa vorstellen. "Er wäre gut für Bayern, er wäre gut für Juventus und für ganz viele Mannschaften in Europa. Seine Fähigkeiten sind einzigartig."

Chiesa für Chiellini ein Unterschiedsspieler

Für den langjährigen Kapitän der italienischen Nationalmannschaft und von Juventus Turin glänzt Chiesa vor allem als Unterschiedsspieler. "Er kann rechts und links spielen, sein Tempo ist unglaublich", so Chiellini. Chiesa sei "im Eins-gegen-Eins nicht zu stoppen" und könne "den Unterschied machen."

Federico Chiesa - Foto: sbonsi / Shutterstock.com

Das machte der 26-Jährige in der aktuellen Saison in 13 Spielen, in denen er vier Mal getroffen hat und zwei Vorlagen beisteuerte. Nach zwei Jahren auf Leihbasis zahlte Juve 2022 43 Millionen Euro für die Dienste von Chiesa. Sein Vertrag bei der alten Dame läuft allerdings nur noch bis 2025.

Kein Wunder also, dass die Spekulationen um Chiesa anhalten. Sollte er seinen Vertrag nicht verlängern, wäre im kommenden Sommer die letzte Gelegenheit, eine adäquate Ablösesumme zu kassieren.

Braucht Bayern Chiesa trotz Zaragoza?

Bei einem Marktwert von 45 Millionen Euro (transfermarkt.de) könnte man sich einen ablösefreien Abgang keinesfalls erlauben. Ob die Gerüchte um einen Wechsel zum FC Bayern tatsächlich wieder heiß werden, erscheint fraglich. Die Münchener machten erst kürzlich den Transfer von Bryan Zaragoza (22) fix.

