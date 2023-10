Michael Ballack kritisiert FC Bayern für Boateng-Debakel

Boateng steht vor neuem Strafprozess wegen Körperverletzung

Boateng steht vor einem neuen Strafprozess in Bayern, weil ihm vorgeworfen wird, im Sommer 2018 seine damalige Lebensgefährtin und Mutter seiner Kinder im Urlaub angegriffen zu haben. Deswegen wurde der 35-Jährige im Vorjahr wegen Körperverletzung und Beleidigung in zweiter Instanz zu einer Geldstrafe von 1,2 Millionen Euro verurteilt - dieses Urteil aber hob das Bayerische Oberlandesgericht jüngst auf und gab den Fall zurück an das Landgericht München I. Die Causa wird deshalb neu aufgerollt.

Der Verteidiger, der zwischen 2011 und 2021 beim FCB unter Vertrag stand, trainierte vergangene Woche mit dem Team von Thomas Tuchel, da die Münchener eine Verpflichtung des derzeit vereinslosen Verteidigers prüfen wollten. Letztlich entschied man sich "in der Betrachtung aller Aspekte" gegen einen Transfer.

Dennoch sei Boateng als "einem verdienten Spieler des Vereins" angeboten worden, sich weiterhin an der Säbener Straße fit zu halten. Davon macht der 35-Jährige auch Gebrauch und trainiert weiter an der Isar. "Danke an den FC Bayern, dass ich mich an der Säbener Straße beweisen durfte", schrieb Boateng am Dienstag auf Instagram.

