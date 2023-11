Experte teilt gegen FC Bayern wegen Umgang mit Gravenberch aus

Im Sommer floh Ryan Gravenberch (21) vom FC Bayern und schloss sich dem FC Liverpool an. Zu wenig Spielzeit bekam der Niederländer in München. Nun hat sich TV-Experte Dietmar Hamann zum Umgang mit dem Mittelfeld-Talent geäußert – und diesen scharf kritisiert.

"Die Leute haben mich früher immer gefragt, wie der ist. Ich konnte es nicht sagen, weil er bei Bayern ja nie gespielt hat", merkte Hamann an und teilte gegen den FC Bayern aus: "Jetzt in Liverpool sieht man, was er draufhat: Gravenberch hat eine gute körperliche Präsenz, einen ordentlichen Abschluss und auch ein gewisses Tempo. Wenn man ihn bei Liverpool sieht, fragt man sich wirklich, warum er bei Bayern keine Rolle gespielt hat."

Hamann kann Wechselwunsch von Gravenberch verstehen

Warum Gravenberch sich mehrfach öffentlich beschwert und um einen Wechsel gebeten hat, kann der Ex-Nationalspieler durchaus verstehen: "Er hat bei Bayern und anschließend seinen Platz bei der niederländischen Nationalmannschaft verloren, war nicht bei der WM. Nach dem für ihn verkorksten Jahr war es klar, dass er einen Neuanfang machen will", betonte er.

An der Einstellung des Reds-Profis habe es laut Hamann nicht gelegen, da dieser "ein guter Charakter" zu sein scheint. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich in München hängen hat lassen. Und jetzt ist er fester Bestandteil in einer Klasse-Mannschaft bei Liverpool", so der frühere Spieler des LFC.

Verwendete Quellen

tz.de