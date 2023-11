Experten rechnen nach Bayern-Debakel mit Tuchel ab:  "Hat an Stärke verloren"

Die 1:2-Pleite im DFB-Pokal gegen den 1. FC Saarbrücken ist der nächste Tiefpunkt für Thomas Tuchel und den FC Bayern. In den letzten vier Jahren scheiterten die Münchener damit drei Mal in der zweiten Runde des Wettbewerbs. Sowohl die Spieler als auch Tuchel selbst zeigten sich im Nachgang ratlos.

Der frühere Frankfurter Jan Aage Fjörtoft, der mittlerweile als TV-Experte arbeitet, sieht unruhige Tage auf den deutschen Rekordmeister und Tuchel zukommen. "Das könnte Konsequenzen für Tuchel haben", mutmaßte der Norweger bei X (vormals Twitter).

Fjörtoft: Tuchel "hat im Machtkampf an Stärke verloren"

Zwar ordnete Fjörtoft ein: "Er wird jetzt nicht gefeuert, aber er hat im Machtkampf, der beim FC Bayern stets zum Leben dazugehört, an Stärke verloren", gab der 56-Jährige zu bedenken. Das Ergebnis im DFB-Pokal würde Tuchel "nicht helfen".

In eine ähnliche Kerbe schlägt auch Sky-Experte Dietmar Hamann. "Es sind schon Trainer in München für weniger rausgeflogen. Es wird schwer", sagte der ehemalige Bayern-Spieler im Sky-Interview und beklagte die fehlende Entwicklung unter Tuchel, der seit März beim FCB in der Verantwortung steht.

Pokal-Aus für Matthäus "peinlich und beschämend"

"Die Titel sind eine Sache. Aber du musst einen Fortschritt sehen und schauen, dass die Sachen in die richtige Richtung laufen. Das ist im Moment einfach nicht der Fall. Das hat sich gestern gezeigt. Das wird sich möglicherweise die nächsten Wochen zeigen. Die Wochen bis Weihnachten werden richtungsweisend, auch wie es dann mit dem Trainer weitergeht."

Für Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus war das Pokal-Aus sogar "peinlich und beschämend". Am Samstag steht nun das Topspiel gegen den BVB an. Sollte die Tuchel-Elf aus dem Signal Iduna Park ohne Erfolgserlebnis zurück nach München reisen, dürfte es tatsächlich eng für Tuchel werden.

