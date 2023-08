Falls der FC Bayern bei Benjamin Pavard stur bleibt – Inter findet Alternative

Benjamin Pavard will den FC Bayern in Richtung Mailand verlassen - Foto: ph.FAB / Shutterstock.com

Inter Mailand hofft immer noch darauf, Benjamin Pavard (27) in den kommenden Tagen verpflichten zu können. Der FC Bayern verweigert seinem Verteidiger aktuell aber noch die Freigabe. In der Lombardei beschäftigen sich die Verantwortlichen deshalb mit einer anderen Option.

Nach DAZN-Informationen hat Inter inzwischen ein Auge auf Perr Schuurs (23) geworfen. Der Innenverteidiger spielt beim FC Turin regelmäßig in einer Dreierkette und müsste sich somit – im Gegensatz zu Pavard – nicht erst an das Spielsystem der Mailänder anpassen.

Der Niederländer ist zudem vor einem Jahr von Ajax Amsterdam nach Turin gewechselt und konnte erste Erfahrungen in der Serie A sammeln. Schuurs, der es auch auf das Radar des FC Liverpool geschafft haben soll, würde Inter außerdem wohl um die 30 Millionen an Ablöse kosten.

Benjamin Pavard: FC Bayern hat noch keinen Nachfolger an der Angel

Der FC Bayern hat indes bestätigt, dass Pavard den Verein in diesem Sommer verlassen will. Auf der Pressekonferenz vor dem Augsburg-Spiel erklärte Trainer Thomas Tuchel (49), dass sein Spieler mit einem Wechselwunsch an ihn herangetreten sei.