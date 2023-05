Abgang von Ryan Gravenberch rückt immer näher – wer ihn beim FC Bayern ersetzen soll

"Obwohl ich auch spiele, ist es aber hauptsächlich Training. Das muss sich in der nächsten Saison ändern, dann möchte ich wirklich wieder wöchentlich spielen", trat Ryan Gravenberch erst kürzlich seinen Kummer erneut breit. "Klar ist, diese Rolle entspricht nicht meinen Vorstellungen."

Nach Informationen des Journalisten Hrach Khachatryan ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gravenberch den FC Bayern verlassen wird, sehr hoch. Gründe für die bevorstehende Trennung werden hierbei zwar nicht aufgeführt, liegen aber klar auf der Hand.

Gravenberch hatte sehr wohl damit gerechnet, dass er in seiner ersten Saison nicht gleich zu den Stammkräften zählen wird. Dass er dann aber nur 845 Einsatzminuten in allen Wettbewerben bekommt, missfällt dem 21-Jährigen dann aber doch gehörig. An Gravenberch gibt es Interesse aus der Premier League – der FC Liverpool, Manchester City und Manchester United fragten bereits an.