Premier League FC Bayern abgeblitzt! Rodri verlängert bei Manchester City

Der FC Bayern ist mit Sadio Mane ein echter Transfercoup gelungen. Scheinbar hat der deutsche Serienmeister Interesse an einem weiteren Star aus der Premier League. Mittelfeldmann Rodri zieht eine Verlängerung bei Manchester City jedoch einem Wechsel an die Säbener Straße vor.

"Ideen hätten wir", nahm Sportvorstand Hasan Salihamidzic Stellung, als er am Mittwoch während einer Medienrunde nach weiteren Neuzugängen beim FC Bayern gefragt wurde. Ideen sind gut, an der Umsetzung scheitert es aber in vielen Fällen, vor allem im Fußball.

Salihamidzic und seine Kollegen aus der Münchner Planungsabteilung interessieren sich laut AS für Rodri, sollen es bei dem defensiven Strategen von Manchester City erstmals Ende der vergangenen Saison probiert haben. So lange liegt das Vorfühlen also noch gar nicht zurück.

Für den in Madrid geborenen Mittelfeldspieler kommt ein Wechsel in die bayrische Landeshauptstadt allerdings nicht infrage. Stattdessen verlängert er seinen noch bis 2024 datierten Vertrag langfristig bis 2027. Nächste Woche soll die offizielle Verkündung anstehen.