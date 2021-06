FC Bayern : FC Bayern: Adrian Fein vor Wechsel zu Bundesliga-Aufsteiger?

Nach seiner einjährigen Leihe nach Eindhoven könnte es für Bayern Münchens Mittelfeld-Juwel Adrian Fein in der kommenden Saison in der Bundesliga weitergehen. Die Niederländer haben sich gegen die Nutzung ihrer Kaufoption entschieden.

Nach Informationen des Sportmagazins Kicker hat Greuther Fürth den 22-Jährigen ins Visier genommen. Beim deutschen Rekordmeister hat der gebürtige Münchener zumindest in der neuen Spielzeit wohl keine Perspektive.

Der Wechsel zum Bundesligaaufsteiger könnte für Fein dringend benötige Spielpraxis bringen. Zudem würde er in der Nähe der Heimat seine nächsten Entwicklungsschritte nehmen können. München und Fürth liegen nur 175 km auseinander.

Interesse an Fein bekundet dem Vernehmen nach auch Holstein Kiel. Die Nordlichter sind ambitioniert, verpassten den Gang in die oberste deutsche Fußballliga nur knapp in der Relegation gegen den 1. FC Köln.