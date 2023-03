FC Bayern: Alexander Nübel doch mit Zukunft in Monaco?

In Frankreich war vor wenigen Tagen zu lesen, Alexander Nübel habe keine Zukunft bei der AS Monaco. Die Leihgabe des FC Bayern ist aber scheinbar durchaus noch Thema im Fürstentum.

So ganz hat die AS Monaco die gemeinsamen Pläne mit Alexander Nübel wohl doch noch nicht in der Schublade verschwinden lassen. Sport1 zufolge hält die sportliche Leitung zwar grundsätzlich die Augen nach anderen Torhütern offen.

Sportchef Paul Mitchell und seine Mitstreiter sind demnach, was eine dauerhafte Zusammenarbeit mit Nübel ab dem kommenden Sommer betrifft, aber weiterhin gesprächsbereit. Der 26 Jahre alte Torhüter sitzt also zwischen den Stühlen.

In Kapitän Manuel Neuer und Yann Sommer warten ab der nächsten Saison zwei von Europas besten Keepern auf Nübel. Ob er sich diesem Konkurrenzkampf stellen wird? Immerhin ist aus Nübels Sicht mit dem ehemaligen Torwarttrainer Toni Tapalovic ein Störfaktor weniger, der ihn bei seiner Rückkehr erwarten würde.