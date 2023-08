FC Bayern an Aurelien Tchouameni interessiert – keine Gedanken an Abschied

Besonders in spanischen Medien war in der jüngeren Vergangenheit immer mal wieder vom Interesse des FC Bayern an Aurelien Tchouameni zu lesen. Die letzte Münchner Kontaktaufnahme zum 23-Jährigen soll vor etwa einer Woche stattgefunden haben. Erfolg dürfte der deutsche Rekordmeister mit seinen Bekundungen indes keine haben.

Statt FC Bayern: Aurelien Tchouameni plant Saison mit Real Madrid

"Ich bin mir sicher, dass wir eine unglaubliche Saison erleben werden", sagte Tchouameni im Rahmen der Sommervorbereitungstournee mit Real Madrid durch die USA. "Ich glaube, wir haben das beste Mittelfeld der Welt."

Und den Aussagen nach fühlt sich Tchouameni diesem auch zugehörig. Damit sollte klar sein, dass der Franzose aktuell keinen Gedanken an einem Abschied von der Concha Espina hegt. Zumal er schon vor Beginn der Vorbereitungsphase für seinen großen Real-Traum hart gearbeitet hat.