Bundesliga FC Bayern angeblich mit Ryan Gravenberch einig

Die laufende Kaderplanung des FC Bayern scheint einen ersten Erfolg verzeichnen zu können. Nach Informationen des Transferexperten Nicolo Schira ist die Verpflichtung von Ryan Gravenberch (19) unter Dach und Fach.

Der ambitionierte Mittelfeldspieler kommt demnach von Ajax Amsterdam in die bayrische Landeshauptstadt und erhält einen langfristigen Vertrag bis 2027, der ihm ein Nettojahresgehalt in Höhe von 4,5 Millionen Euro plus Boni garantiert.

Gravenberch ist einer der Wunschtransfers von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, der nach dem 2:2 gegen den VfB Stuttgart das gesuchte Profil noch mal skizzierte: "Ich habe nichts dagegen, wenn wir ein, zwei Pressingmaschinen kaufen." Zwar sei er auch mit dem derzeitigen Kader nicht unzufrieden, "Pressingspieler zu haben" sei allerdings "nie schlecht".