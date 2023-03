FC Bayern arbeitet an neuem Vertrag für Jamal Musiala

Der FC Bayern hofft an diesem Mittwochabend auf einen sehr guten Jamal Musiala, um das Viertelfinale der Champions League zu erreichen. Danach könnten erneute Vertragsgespräche anstehen.

Aus der zwischenzeitlichen Ergebniskrise hat sich der FC Bayern mittlerweile herausgewunden. Jamal Musiala (20), der während der Serie von drei Unentschieden abgetaucht war, tritt inzwischen wieder etwas befreiter auf.

Im roten Bezirk Münchens zweifelt so oder so niemand an Musialas Qualitäten, auch wenn zwischenzeitlich von einem schwierigen Verhältnis mit Trainer Julian Nagelsmann berichtet worden war.

Laut dem Transferinsider Fabrizio Romano arbeiten die Bayern momentan an einem Angebot für eine Vertragsverlängerung, der neue Kontrakt soll dann langfristig ausgelegt sein. Die Zusammenarbeit ist momentan noch bis 2026 datiert. Bei solch einem Toptalent spart aber kein Verein der Welt mit Langfristigkeit.