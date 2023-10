FC Bayern, aufgepasst! Manchester United zeigt Interesse an Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt hat offenbar in Manchester United einen neuen Verehrer gefunden - Foto: / Getty Images

Matthijs de Ligt (24) kommt beim FC Bayern in dieser Saison nur selten zum Zug. Seine Unzufriedenheit dürfte daher mit jedem beschäftigungslosen Spieltag zunehmen. Ein Landsmann könnte den Niederländer im Winter indes von seinem Elend erlösen.

Wie Transferexperte Nicolo Schira unter der Woche auf X (vormals Twitter) vermeldete, will Manchester United in der kommenden Transferperiode auf der Innenverteidiger-Position nachrüsten. Im Visier haben die Red Devils dabei insbesondere Antonio Silva (19/Benfica Lissabon), Jean-Clair Todibo (23/OGC Nizza) und eben Matthijs de Ligt.

In Manchester würde Letztgenannter im Übrigen auf einen alten Weggefährten treffen. Chefcoach Erik ten Hag (53) trainierte de Ligt schließlich von 2017 bis 2019 bei Ajax Amsterdam. Gemeinsam gewann das Duo 2019 das niederländische Double aus Meisterschaft und nationalem Pokal.

Von solchen Erfolgen kann ten Hag bei United derzeit bekanntermaßen nur träumen. In der Champions League setzte es am Dienstag die zweite Niederlage im zweiten Gruppenspiel. Der Start in die neue Premier-League-Saison verlief bei nur zwölf Punkten aus acht Partien gleichermaßen enttäuschend.