FC Bayern : FC Bayern aus dem Rennen? BVB und PSG bei Karim Adeyemi die Favoriten

Denn die Bayern wie auch der BVB hatten sich in der jüngsten Vergangenheit schon mit der Adeyemi-Entourage ausgetauscht. Der in München geboren und aufgewachsene Shootingstar überzeugt in dieser Saison mit 14 Toren in 20 Pflichtspielen. Die Ablöse soll sich auf einen Betrag zwischen 35 und 40 Millionen Euro belaufen.