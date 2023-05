FC Bayern-Aus nach halbem Jahr: Trio heiß auf Yann Sommer

Schon vor einem halben Jahr hieß es: Wenn Manuel Neuer von seiner schweren Verletzung zurückkehrt, wird es für Yann Sommer ziemlich eng. Intern ist offenbar so gut wie beschlossen worden, dass der Schweizer Torhüter nach Abschluss dieser Saison wieder abgegeben wird.

"Nahezu sicher" sei Sommers Abgang in wenigen Wochen, schreibt der kicker in seiner Printausgabe am Donnerstag. Der FC Villarreal, der FC Valencia und Leicester City fahnden zur kommenden Saison nach einem neuen Torhüter und sollen sich mit Sommer beschäftigen.

Acht Millionen Euro hatte der FC Bayern im zurückliegenden Wintertransferfenster für Sommer an den Ligakonkurrenten Gladbach überwiesen. Zuletzt hieß es, dass auch Manchester United ein Auge auf den 34-Jährigen habe, für den Spielzeit aufgrund der kommenden Europameisterschaft in Deutschland besonders wichtig ist.