100 Millionen: Thomas Tuchel hat Mitspracherecht bei Mega-Transfer des FC Bayern

Der FC Bayern will in der nächsten Saison in allen Wettbewerben den Ton angeben. Dafür muss zuvor jedoch ein verlässlicher Mittelstürmer verpflichtet werden. Klubboss Herbert Hainer (68) bekräftigte diesbezüglich noch einmal, wie tief sein Verein für einen Neuner in die Tasche greifen würde.

Bei Bild-TV signalisierte Hainer der Konkurrenz, dass der deutsche Rekordmeister im Wettbieten um einen Wunschspieler durchaus mithalten kann, wenn es um das Finanzielle geht. "Der FC Bayern ist in der Lage, 100 Millionen Euro ausgeben zu können."

Welcher Stürmer in München derzeit die höchste Priorität genießt, wollte Hainer hingegen nicht verraten. "In den Medien werden immer wieder dieselben Namen genannt: Kolo Muani, Harry Kane, Osimhen, Vlahovic. Wir schauen uns das genau an, um zu sehen, wer am besten zu Bayern passt", ließ sich der Vereinspräsident nicht in die Karten schauen.

Thomas Tuchel darf Kader des FC Bayern mitgestalten

Seit Ende März schwingt Cheftrainer Thomas Tuchel (49) das Zepter beim FC Bayern. Unter ihm sprang allerdings zuletzt "nur" die Deutsche Meisterschaft heraus. Souverän wirkten die Auftritte seines Teams nur selten.