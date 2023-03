FC Bayern: Benjamin Pavard blockt bei Frage nach Zukunft ab

Benjamin Pavard hat noch nicht darüber entschieden, ob er seinen Vertrag beim FC Bayern verlängern oder sich nach dieser Saison einer neuen Herausforderung widmen wird.

"Ich konzentriere mich auf meine Leistung und dass wir am Ende so viele Titel wie möglich gewinnen", ist der Münchner Abwehrspezialist im Podcast Bayern-Insider zu hören. "Danach haben wir Zeit, über meine Zukunft zu sprechen."

Der 26-Jährige wird sich also voraussichtlich bis nach dieser Saison Zeit lassen, um über seine Zukunft in der bayrischen Landeshauptstadt zu entscheiden. Nicht unwahrscheinlich, dass dabei auch das Abschneiden in der Champions League eine größere Rolle einnimmt.