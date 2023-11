Winter-Transfers: FC Bayern hat "einiges zu tun" - Tuchel schlägt Alarm

Am Rande des Auswärtsspiels beim 1. FC Köln (1:0) stellte Sportdirektor Christoph Freund (46) Neuverpflichtungen für den kommenden Winter in Aussicht.

"Die Winter-Transferperiode ist nicht so einfach", räumte der Österreicher im DAZN-Interview zunächst ein. "Wir sind hinten nominell nicht so groß aufgestellt. Es gibt noch den Africa Cup und die Asienmeisterschaft, daher gibt’s einiges zu tun, die nächsten Wochen."

Aufgrund der angesprochenen Turniere werden dem FC Bayern zu Jahresbeginn Noussair Mazraoui (26) und Min-jae Kim (27) fehlen, was die Personalnot in der Abwehr zusätzlich verschlimmert. Zumal Innenverteidiger Matthijs de Ligt (24) momentan auch noch mit einem Innenbandriss am Knie pausiert.

Thomas Tuchel: Bayern-Spieler auf mehreren Ebenen "müde"

Im Match gegen die Kölner mussten zu allem Überfluss noch die beiden übrigen Zentrumsspieler, Min-jae Kim und Dayot Upamecano (25), behandelt werden. Auch deshalb schlug Tuchel im Anschluss noch einmal Alarm.

"Das Feedback ist, dass die Jungs müde sind. Die sind mental müde, die sind emotional müde, erschöpft. Die sind physisch müde", machte der Bayern-Coach auf die hohe Belastung, die seine Schützlinge beklagen, aufmerksam.

