L'Equipe berichtet : Ousmane Dembele: Nimmt er den Platz von Kingsley Coman ein?

Für den deutschen Rekordmeister wirkt der Dembele-Deal in vielfacher Hinsicht attraktiv. Der Franzose würde zum einen ablösefrei an die Isar wechseln, was dem FCB in der Pandemie sehr entgegenkommt. Zum Anderen kennt Dembele die Bundesliga durch sein Engagement bei Borussia Dortmund bereits. Eine lange Eingewöhnung ist also nicht nötig.