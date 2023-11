Thomas Tuchel: Zoff um den Bayern-Trainer geht in die nächste Runde

"Die Art und Weise hat mich etwas überrascht und gewundert", gestand Hamann am Sonntag in der Sendung Sky90 in Bezug auf Tuchels Reaktion und monierte: "Das ist auch eine Form des Anstands. Das muss man auf einer gewissen Ebene machen."

Gegen die Kritik an sich hatte der TV-Experte hingegen nichts einzuwenden. "Dass er sich gewehrt hat, verstehe ich. Er muss sich schützen, die Spieler schützen, den Verein schützen, das ist ja seine Pflicht", hob Hamann hervor, der dennoch darüber klagte, dass Tuchel nicht sagte, "was ihn gestört hat".

Ein persönliches Problem habe er indes nicht mit Tuchel, betonte der frühere Bayern-Profi zudem. "Mir geht es da immer um die Sache, es geht mir gar nicht um Thomas Tuchel", bekräftigte Hamann. "Ich habe in der Jugend in Auswahlmannschaften mit ihm gespielt. Ich schätze ihn sehr, er hat einen guten Humor."