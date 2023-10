FC Bayern: Didi Hamann reagiert auf Konter von Thomas Tuchel

Dietmar Hamann (50) hat in den letzten Tagen nicht mit Kritik am FC Bayern gespart. Thomas Tuchel (50) verteidigte seine Mannschaft daraufhin und schoss gegen den TV-Experten. Dieser zeigte dafür wiederum Verständnis.

In der Champions League gewann der deutsche Rekordmeister unter der Woche mit 3:1 bei Galatasaray. Hamann ließ in seiner Sky-Kolumne kein gutes Haar an den Gästen, die in Istanbul zwischenzeitlich unter starkem Druck standen.

Auf Hamanns Worte angesprochen, erwiderte Bayern-Coach Tuchel auf der Pressekonferenz am Donnerstag: "Didi läuft gerade ein bisschen aus dem Ruder, habe ich das Gefühl." Der frühere DFB-Spieler sei darüber hinaus "auf der anderen Seite ganz sicher nicht wichtig genug, dass wir uns darum kümmern".

Harter Tobak! In Hamanns Augen jedoch eine angemessene Reaktion. "Ich fühle mich nicht angegriffen", bekräftige der ehemalige Mittelfeldspieler am Freitag auf skysport.de. "Wenn ich ihm nicht wichtig genug bin, ist das seine Meinung. Es ist das gute Recht des Bayern-Trainers, auf Kritik zu reagieren. Eventuell sogar seine Pflicht."

FC Bayern: Hamann schätzt RB Leipzig und Bayer Leverkusen stärker ein

In seiner Kolumne ging Hamann hingegen härter mit den Bayern-Verantwortlichen ins Gericht. "In Istanbul war viel Stückwerk dabei. Durch ihre individuelle Klasse finden sie immer Wege zu gewinnen, aber in Sachen Spielfluss und Homogenität lässt bei ihnen vieles zu wünschen übrig."

Insbesondere im Vergleich mit zwei anderen Bundesliga-Klubs schnitten die Münchner zurzeit deutlich schlechter ab . "Bayern hatte in dieser Saison zwei sehr gute Gegner, Leipzig und Leverkusen, und gegen beide waren sie spielerisch unterlegen, auch wenn sie jeweils einen Punkt geholt haben", führte Hamann vor Augen.

Er richtete daher eine Warnung an seinen früheren Verein: "Auf Dauer wird das nicht gutgehen und vielleicht wird es schon in zehn Tagen in Dortmund nicht mehr reichen."

Bayern demontieren Darmstadt

Vor dem Gipfeltreffen gegen die Schwarzgelben wussten die von Hamann kritisierten Bayern durchaus zu überzeugen. Aufsteiger Darmstadt wurde am Samstag mit 8:0 aus der Allianz Arena geschossen. Mann des Tages war Dreierpacker Harry Kane. Leroy Sane und Jamal Musiala trafen jeweils doppelt, den achten Treffer steuerte Thomas Müller bei.

