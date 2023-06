Bayern-Boss gibt Transfer-Marschrichtung vor - Diskussionen mit Tuchel

Nach einer enttäuschenden Saison peilt der FC Bayern einen mittelschweren Umbruch an. Zahlreiche Stars wie Declan Rice (24) oder Harry Kane (29) werden daher im Augenblick an der Säbener Straße gehandelt. Laut Jan-Christian Dreesen (55) müssen die Kandidaten aber vor allem eine Eigenschaft mitbringen.

In Bezug auf die Charaktereigenschaften verfolge der deutsche Rekordmeister nach Ansicht seines Vorstandsvorsitzenden einen klaren Weg. "Wir wollen keine Söldner, die alle zwei Jahre zum nächsten Klub gehen. Wir brauchen Spieler, die Energie ausstrahlen, die sich für den FC Bayern und seine Fans reinhängen", erklärte Dreesen der Bild am Sonntag.

Der Nachfolger von Oliver Kahn (54) beschrieb außerdem, welch großen Einfluss Bayern-Trainer Thomas Tuchel (49) bei den Transfers ausübt. "Wir treffen uns regelmäßig und diskutieren über Namen und welche Kontakte wir intensivieren. Es ist unerlässlich, dass Thomas Teil dieser Runde ist. Auch den kreativen, bisweilen sogar kontroversen Austausch halte ich für wichtig", betonte Dreesen.

FC Bayern soll zum "Mia san Mia" zurückfinden

In der Vorsaison wirkten die Spieler des FC Bayern zum Teil völlig verunsichert. Das Team schien dadurch in der Bundesliga etwas vom gewohnten Nimbus der Unbesiegbarkeit verloren zu haben. Dreesen sieht neben den Transfers daher eine weitere wichtige Baustelle, die er in den kommenden Wochen angeht.

"Diesem Klub wieder etwas einzuhauchen, was ich als Miteinander-Füreinander beschreibe. Mit dem Ziel, dem FC Bayern zu dienen und ihn stärker zu machen. Mia san Mia ist keine Floskel, sondern eine Haltung", untermauert Dreesen.