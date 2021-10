FC Bayern : FC Bayern droht Abgang von Niklas Süle – Topklubs dran

Der FC Bayern hatte sich eigentlich geschworen, einen zweiten Fall David Alaba verhindern zu wollen. Der steht nun in Niklas Süle bevor.

Nach vier Jahren in Diensten des FC Bayern gehen der deutsche Rekordmeister und Niklas Süle im Anschluss an diese Saison wohl getrennte Wege. Zum jetzigen Zeitpunkt, schreibt Sport1, sei ein ablösefreier Wechsel des Innenverteidigers "wahrscheinlich".

Süle habe momentan nicht das Gefühl, dass alle relevanten Klubvertreter Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit signalisieren. An den sportlichen Darbietungen dürfte das nicht liegen. Süle hat nach langer Phase der Kritik wieder in die Münchner Stammelf gefunden.