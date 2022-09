"Zwei Gänge höher schalten" Fehlendes Engagement als Grund für die Bayern-Krise?

App laden Kevin Richau

Redakteur

Berichtet seit 2021 für Fussballeuropa.com über den internationalen Fußball. Sein Schwerpunkt liegt auf der Bundesliga und der Premier League.

Foto: / Getty Images

Gegen den VfB Stuttgart (2:2) reichte es für den FC Bayern in der Liga zum dritten Mal in Folge nur zu einem Remis. Nur zwölf Punkte nach den ersten sechs Partien – so mies fiel die Bilanz zuletzt vor über einem Jahrzehnt aus. Die Ursache dafür scheint bereits erkannt.

Video zum Thema

Mit Blick auf das kommende Champions-League-Duell mit dem FC Barcelona rotierte Julian Nagelsmann (35) gegen Stuttgart kräftig durch. Sechs Veränderungen nahm der Coach im Vergleich zum Mailand-Spiel (2:0) am vergangenen Mittwoch vor. Zu viele? Nicht, wenn es nach Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45) geht. "Der Trainer hat die Mannschaft ein bisschen sehr verändert, was auch okay war", bilanzierte der Kader-Planer im Sport1-Doppelpass. "Wir hatten nach dem Champions-League-Spiel viele Spieler, die es auch verdient hatten zu spielen." Im Fußballtalk wurde in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass Nagelsmann vor der Herausforderung steht, seine Star-Truppe bei Laune zu halten. Die Wechsel seien daher unumgänglich, um jedem Akteur genügend Spielpraxis zu liefern.

FC Bayern Xavi-Plan: Frischer Lewandowski soll Sieg gegen Bayern bringen