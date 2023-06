FC Bayern: Geht das Torwart-Theater weiter?

Yann Sommer machte in der Endphase der Saison in der Tat einige spielentscheidende Fehler. Auch die meisten Fans haben inzwischen Zweifel. Sein Wechsel gilt als sicher. Das Abenteuer FC Bayern dauert wohl nur fünf Monate.

Sven Ulreich (34, Vertrag bis 2024)

Der leise Stellvertreter vom Dienst gilt als sehr loyal und ist innerhalb der Mannschaft angesehen. Doch patzte der Ex-Stuttgarter in wichtigen Spielen in den vergangenen Jahren zu oft. Zudem gilt Ulreich (34) als zu brav, das Gegenteil von einem Vulkan Oliver Kahn, der mit seiner Emotionalität Spieler antreiben konnte.

Alexander Nübel (26, Vertrag bis 2025)

Alexander Nübel, der noch bis 2025 beim FCB unter Vertrag steht und die letzten beiden Jahre an den AS Monaco ausgeliehen war, kehrt in einer Woche zurück an die Säbener Straße. Die Bayern-Fans sind sich in der Personalie Nübel (26) unsicher, da er sich bisher nie hundertprozentig zum Rekordmeister bekannt hat. In den Biergärten wird viel über ihn diskutiert. Seine Leistungen in Monaco waren zuletzt schwankend. Bei dem gebürtigen Paderborner ist alles möglich. Fest steht laut seinem Berater: Nübel wird sich nicht als Nummer zwei hinter Manuel Neuer auf die Bank setzen.

Kommt eine neue Nummer eins zu Bayern München?

Seit einiger Zeit werden beim FCB immer wieder neue Namen ins Gespräch gebracht. Schließlich gehört ins Bayern-Tor ein Weltklasse-Keeper, der den Vorderleuten Sicherheit gibt. So zog etwa Gregor Kobel von Borussia Dortmund mit einer starken Saison viele Blicke auf sich.

Viele Bayern-Fans würden gerne einen Klasse-Torwart wie den Belgier Thibaut Courtois (Real Madrid) oder Wojciech Szczęsny (Juventus Turin) in der Allianz-Arena sehen. Der Pole lieferte beim Heim-Länderspiel gegen Deutschland (1:0) eine grandiose Leistung ab. Die deutschen Stürmer-Stars wie Musiala oder Havertz verzweifelten reihenweise am Riesen (1,97 m).

Szczęsny steht aber noch bis 2025 bei Juve unter Vertrag, Courtois sogar bis 2026 bei Real Madrid. Sie sind keine realistischen Optionen für den deutschen Rekordmeister. Laut Transferreporter Rudy Galetti ist allerdings Diogo Costa (23) vom FC Porto ein Kandidat an der Säbener Straße. Das Torwart-Theater beim FCB geht weiter...