FC Bayern : FC Bayern geht leer aus: Götze-Mitspieler verlängert

"Die Gespräche haben zu einer Beruhigung der Lage von Cody in dieser Transferperiode geführt. Wir können uns also weiterhin auf das Ergebnis konzentrieren, das wir uns für diese Saison vorgenommen haben", so PSV-Direktor John de Jong.

Gakpo überzeugt in seiner Geburtsstadt auch in dieser Saison mit 22 Torbeteiligungen in 28 Pflichtspielen. Der Linksaußen weckt durch seine gefälligen Auftritte bei anderen Klubs Begehrlichkeiten. Der FC Liverpool, Manchester City sowie der FC Bayern sollen sich in den letzten Monaten Informationen über den 22-Jährigen Flügelstürmer eingeholt haben.

Den Flirt mit dem deutschen Rekordmeister nahm der niederländische Nationalspieler sogar auf. "Das ist natürlich ein sehr großer Klub, es ist schön, wenn man mit so etwas in Verbindung gebracht wird. Das macht mich stolz", sagte Gakpo, der bei der vergangenen Europameisterschaft für die Oranje debütierte.