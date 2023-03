FC Bayern gibt Angebot für Anthony Barry ab – Chelsea enttäuscht von Thomas Tuchel

Der FC Bayern ist im Bemühen um Anthony Barry konkret geworden. Laut dem Daily Telegraph ist beim FC Chelsea ein erstes Münchner Angebot für den Assistenztrainer eingereicht worden. Über die Höhe der Offerte wird nichts bekannt.

"Für mein Trainerteam und mich war das alles in dieser kurzen Zeit gar nicht so einfach", sagte Tuchel während seiner Vorstellungspressekonferenz am vergangenen Samstag. "Weder ich noch mein Team waren darauf vorbereitet. Deshalb auch an sie ein grosses Dankeschön."

Das Thema Barry griff Tuchel konkret auf: "Wir hoffen, dass wir noch Anthony Barry dazubekommen, der aktuell noch bei Chelsea unter Vertrag steht, weil das mein absoluter Wunsch ist."