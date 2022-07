Bundesliga FC Bayern gibt Angebot für U17-Europameister ab

Der FC Bayern hat seinen Hut bei Mathys Tel in den Ring geworfen. RMC Sport und Le Parisien berichten überstimmend von einem Angebot, das aus der Münchner Ecke bei Tels Klub Stade Rennes eingereicht wurde. Über die Höhe wird indes nichts bekannt.

Tel wird in Frankreich hochgelobt und sammelte in der vorhergehenden Saison erstmals Spielzeit bei den Profis, kam dort auf sieben Kurzeinsätze in der Ligue 1 und zwei in der Conference League. Den Berichten zufolge hat der FC Bayern mit seinem Versuch aber nur geringe Erfolgsaussichten.