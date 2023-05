FC Bayern gibt erstes Hammer-Angebot für Declan Rice ab

West Ham soll sich mit der ersten Münchner Offerte allerdings noch nicht zufriedengeben, zuletzt war von einer Forderung in Höhe von 115 Millionen Euro die Rede. Viel fehlt also nicht mehr.

Damit wäre der Kampf um den begehrtesten Mittelfeldspieler in Fußballeuropa in diesem Sommer eröffnet. Bei den Bayern herrsche große Entschlossenheit vor, den ärgsten Konkurrenten FC Arsenal auszustechen. Der FC Chelsea ist ebenfalls interessiert, muss aber erst Spieler aus seinem aufgeblähten Kader erfolgreich ausrangieren. Dann könnte es längst zu spät sein.

Das neue Transferteam der Bayern, so berichtet Sky, will bei Rice das Tempo erhöhen. Zwischen FCB-Trainer Thomas Tuchel und dem Finalisten der Europameisterschaft 2021 soll es bereits zu einem telefonischen Austausch gekommen sein.

Eine schnelle Entscheidung ist nicht zu erwarten, zumal sich Rice erst mal auf das Sportliche fokussiert. Am Mittwoch, 7. Juni kommender Woche, steht noch das Finale in der Conference League gegen den AC Florenz an. Danach dürfte der 24-Jährige gegenüber West Hams Bossen seine Entscheidung bekanntgeben, den Verein zu verlassen.

Verwendete Quellen

Mirror/Sky