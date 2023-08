FC Bayern hält Exklusivrecht auf Tuchels neuen Wunsch-Sechser

Die Verpflichtung einer sogenannten "Holding Six" beschäftigt den FC Bayern noch bis Transferende an diesem Freitag. Thomas Tuchel hat seinen neuen Wunschkandidaten gefunden, der sich sogar für den deutschen Rekordmeister aufspart.

Am Sonntag konzentrierte sich beim FC Bayern einmal mehr alles auf Harry Kane, der beim 3:1 gegen Augsburg seinen ersten Doppelpack in FCB-Klamotte schnürte. Im Hintergrund sind die Personalplanungen in vollem Gange.

FC Bayern: Benjamin Pavard geht, kommt Wilfred Ndidi?

Benjamin Pavard steht vor dem Deadline Day an diesem Freitag vor dem Wechsel zu Inter Mailand. Die Bayern brauchen also noch einen neuen Rechtsverteidiger, der auch in der Zentrale eingesetzt werden kann. Und geht es nach Trainer Thomas Tuchel, kommt überdies ein Spieler für das defensive Mittelfeld.

Nachdem sich die Verpflichtung von Declan Rice aus verschiedenen Gründen nicht hatte realisieren lassen, konzentriert sich an der Säbener Straße nun alles auf Wilfred Ndidi von Leicester City – Tuchels neuer Wunschspieler für die sogenannte "Holding Six", die sich der Trainer noch in seinem Kader wünscht.