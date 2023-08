Harry Kane wichtig für die "Strahlkraft der gesamten Bundesliga"

Nach der Supercup-Niederlage in der Woche zuvor, stand der deutsche Rekordmeister am ersten Bundesliga-Spieltag bereits gehörig unter Druck. Beim letztlich vielleicht etwas zu hohen Sieg gab sich der Titelverteidiger allerdings keine Blöße, was in der Chefetage mit Erleichterung quittiert wurde.

"Wir haben insgesamt ein gutes Gefühl aus Bremen mitgenommen – da wollen wir anknüpfen", verriet Vereinspräsident Herbert Hainer im tz-Interview. "Ich freue mich auch sehr, dass Harry Kane gleich in seinem ersten Bundesligaspiel getroffen hat." Der Engländer sei vor dem Match nämlich leicht nervös gewesen.

Dass Kane auf Anhieb in Deutschland durchstartet, zahlt sich laut Hainer nicht für die Münchner aus. "Ich wiederhole mich: Es tut nicht nur dem FC Bayern gut, sondern der Strahlkraft der gesamten Bundesliga. Das hat man jetzt schon in Bremen gesehen, wo er auch von den Werder-Fans super empfangen wurde. Harry Kane ist für alle eine Bereicherung."